Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (748) Frau auf Toilette sexuell belästigt - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein Mann belästigte am späten Mittwochabend (23.07.2025) in der Nürnberger Innenstadt eine Frau auf der Damentoilette einer Bar. Passanten konnten den 28-jährigen Tatverdächtigen festhalten und an die Polizei übergeben.

Gegen 23:00 Uhr war der Tatverdächtige einer 36-jährigen Frau auf die Damentoilette einer Bar in der Ludwigstraße gefolgt. Dort versuchte der 28-Jährige die Frau gegen ihren Willen zu küssen und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete der Mann aus der Bar in Richtung Plärrer.

Im Verteilergeschoss der U-Bahnhaltestelle Plärrer hielten Passanten den 28-jährigen Tatverdächtigen auf und verständigten die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann fest und veranlasste die Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell