Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (746) Radfahrer angegriffen und Halskette entrissen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Zwei bislang Unbekannte griffen am Samstagabend (19.07.2025) einen Fahrradfahrer im Nürnberger Stadtteil Glockenhof an und entwendeten dessen Halskette. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 41-jährige Mann war gegen 21:45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Walter-Meckauer-Straße unterwegs. Eine bislang unbekannte Person hielt den 41-Jährigen an und verwickelte ihn in ein Gespräch. In diesem Moment kam eine weitere Person hinzu, schubste den Geschädigten vom Fahrrad und riss ihm seine Kette im Wert von mehreren hundert Euro vom Hals. Anschließend flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Der 41-jährige Mann zog sich bei dem Angriff keine Verletzungen zu.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell