POL-MFR: (743) Protestaktion am Nürnberger Tiergarten

Fürth (ots) - Am Montagvormittag (21.07.2025) kam es in Fürth-Ronhof zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 11:15 Uhr war ein Opel Kleintransporter von der Erlanger Straße kommend auf der Seeackerstraße in Richtung A 73 unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich auf der ...

