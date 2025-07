Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (741) Wer hatte grün? - Zeugen nach Unfall im Kreuzungsbereich gesucht

Fürth (ots)

Am Montagvormittag (21.07.2025) kam es in Fürth-Ronhof zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gegen 11:15 Uhr war ein Opel Kleintransporter von der Erlanger Straße kommend auf der Seeackerstraße in Richtung A 73 unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich auf der Brücke nach links abbog, um auf die A 73 aufzufahren, kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Aufgrund widersprüchlicher Angaben über die Ampelschaltung bitten die Beamten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 973997115 zu melden.

