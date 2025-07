POL-MFR: (739) Frau bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallzeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (19.07.2025) raubte ein zunächst Unbekannter zwei Handtaschen von Frauen in der Nürnberger Innenstadt. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Gegen 01:00 Uhr sprach ein zunächst unbekannter Mann eine 29-jährige Frau in der Steinbühler Straße an. Im Verlauf des Gesprächs versuchte der Mann mit Gewalt die Handtasche der Frau zu entreißen, ...

