Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall unter Alkoholeinfluss

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bundesstraße 70 / Ringstraße / Heckebree;

Unfallzeit: 07.12.2024, 17.40 Uhr;

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstag in Vreden einen Unfall verursacht. Der 36-Jährige hatte gegen 17.40 Uhr die Bundesstraße 70 aus Richtung Südlohn-Oeding kommend befahren. Vor ihm hatte ein 41-Jähriger mit seinem Wagen vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Ringstraße und der Straße Heckebree angehalten. Der nachfolgende Fahrer prallte auf den Wartenden. Dieser sowie seine 39-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem 36-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Ahaus eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell