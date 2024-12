Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag flüchtete ein Skoda-Fahrer nach einem Auffahrunfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Um 19.10 Uhr war ein VW-Fahrer in der Hauffstraße in Richtung Karl-Schurz-Straße unterwegs. Plötzlich fuhr ihm ein Unbekannter in das Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher mit seinem silbernen Skoda über die Karl-Schurz-Straße in Richtung Holzheimer Straße. Der 20-jährige Geschädigte konnte noch das Teilkennzeichen ES-M an dem Skoda ablesen. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632360. Der Schaden am VW wird auf 2.500 Euro geschätzt.

