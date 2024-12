Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Am Samstag stießen bei Grimmelfingen ein Motorrad und ein Kleinlaster zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seiner KTM auf dem Kuhberg Ring in Richtung Wiblingen. Auf Höhe Recyclinghof kam aus Richtung B311 ein 30-Jähriger mit seinem Peugeot Kleinlaster. Er überfuhr den Kuhbergring geradeaus und wollte zum Recyclinghof. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers. Der machte noch eine Vollbremsung, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern und prallte dem Kleinlaster in die Seite. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt über 10.000 Euro.

+++++++ 2334100 (BK)

