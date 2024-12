Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbrecher verliert Blut

In der Nacht auf Samstag versuchte ein Unbekannter in ein Geschäft in Eislingen einzubrechen.

Ulm (ots)

Zwischen 21 Uhr und 7.30 Uhr versuchte der Unbekannte in einen Supermarkt in der Poststraße einzubrechen. Beim Versuch, eine Schiebetür aufzuhebeln, verletzte er sich und brach sein Vorhaben ab. Die Polizei stellte an der Scheibe frische Blutspuren fest. Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/851-0) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

