POL-MFR: (749) Mann angegriffen und Goldkette gestohlen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Ein bislang Unbekannter griff am Sonntagnachmittag (20.07.2025) einen Mann in der Nürnberger Südstadt an und entwendete dessen Goldkette. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 47-jährige Geschädigte war zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich des Karl-Bröger-Tunnels unterwegs. In diesem Zeitraum ging ein unbekannter Mann auf ihn zu, trat ihm gegen den Schuh und rempelte ihn an. Hierbei gelang es dem Unbekannten, dem 47-Jährigen eine Halskette im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden. Anschließend entfernte er sich mutmaßlich in Begleitung einer weiteren Person in unbekannte Richtung.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß, dunkle Haare, ahtletische Figur, südländisches Erscheinungsbild.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben zur Identität des Täters machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

