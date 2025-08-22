Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 62-jährige Radfahrerin zog sich am Freitag, 22. August, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kleine Alleestraße/Schwarzer Weg/Östingstraße schwere Verletzungen zu.

Die Hammerin befuhr gegen 7.15 Uhr die Kleine Alleestraße in östlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen die Straße. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts in die Östingstraße ab und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.(bf)

