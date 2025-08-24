Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gaststätte

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag, zwischen etwa 1.30 Uhr und 6 Uhr, in eine Gaststätte auf der Oststraße ein. Die Einbrecher schoben mit Gewalt ein Rollo hoch und verschafften sich so Zutritt zum Schankraum. Im Inneren brachen die Täter einen Geldspielautomaten auf und durchsuchten die Schränke nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

