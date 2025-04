Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, An der Meine

29.04.2025, 18:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer kam es am Dienstagabend in der Straße An der Meine Ecke Helmstedter Straße in Vorsfelde.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand stand der 68 Jahre alte Fahrer eines Skoda Yeti bei Rotlicht an der Ampel in der Straße An der Meine. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, setzte er sein Fahrzeug in Bewegung. Plötzlich querte ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer trotz Rotlicht auf dem Radweg von der Helmstedter Straße kommend in Richtung Amtsstraße die Fahrbahn. Auch durch eine sofort eingeleitete Bremsung des Skoda-Fahrers konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht vermieden werden. Der 24-jährige Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht, der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell