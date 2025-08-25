Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kita am Großen Sandweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Kindertagesstätte am Großen Sandweg war zwischen Donnerstag, 21. August, 18.30 Uhr, und Freitag, 22. August, 6.45 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Der oder die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art Zutritt in das Gebäude und öffneten zum Teil gewaltsam mehrere Schubladen und Schränke.

Mit einer Geldkassette und einem niedrigen Bargeldbetrag als Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

