POL-HAM: Einbruch in Kita am Großen Sandweg
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Eine Kindertagesstätte am Großen Sandweg war zwischen Donnerstag, 21. August, 18.30 Uhr, und Freitag, 22. August, 6.45 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.
Der oder die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art Zutritt in das Gebäude und öffneten zum Teil gewaltsam mehrere Schubladen und Schränke.
Mit einer Geldkassette und einem niedrigen Bargeldbetrag als Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt.
Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell