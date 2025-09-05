Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Ortsschilder entwendet++

Jemgum - Ortsschilder entwendet

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 29.08.2025 und dem 31.08.2025 wurden durch bislang unbekannte Täterschaft zwei Ortsschilder der Gemeinde Jemgum an der L15 entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und /oder zum Verbleib der Schilder geben können.

