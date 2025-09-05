PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Ortsschilder entwendet++

Jemgum - Ortsschilder entwendet

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 29.08.2025 und dem 31.08.2025 wurden durch bislang unbekannte Täterschaft zwei Ortsschilder der Gemeinde Jemgum an der L15 entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und /oder zum Verbleib der Schilder geben können.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

