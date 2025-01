Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Brände - Unfall

Aalen: Einbruch

Im Zeitraum von Freitag, 11 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Wohnhauses in der Eugen-Hafner-Straße ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Neresheim: Unfall aufgrund Schneeglätte

Aufgrund von Schneeglätte geriet am Mittwoch gegen 2:45 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L1080 von Unterriffingen in Richtung Hohenlohe von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb anschließend im Straßengraben liegen und musste abgeschleppt werden. Es entstand lediglich Sachschaden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter LKW-Fahrer beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Konrad-Adenauer-Straße, auf Höhe eines Discounters, eine Verkehrsinsel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Brand

Am Dienstag wurde gegen 21:20 Uhr ein Brand im Hirschgäßle gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizeistreife außen am Fensterrahmen ein Glutnest festgestellt werden. Dies konnte durch die eingesetzte Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Es entstand ein minimaler Schaden. Nach den ersten Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise zu möglichen verdächtigen Personen am Brandort oder in der unmittelbaren Umgebung werden unter 07171/3580 vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: E-Roller in Brand geraten

Hinter einer Autowerkstatt in der Straße In der Vorstadt geriet am Dienstag, gegen 20 Uhr, ein dort abgestellter Elektroscooter, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Beim Versuch den Roller zu löschen wurde ein 39-Jähriger leicht verletzt. An dem Roller entstand Totalschaden in Höhe von rund 250 Euro.

