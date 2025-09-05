Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Brand++

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Emden

Gestern gegen 13:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kopernikusstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Kopernikusstraße nach links in die Larrelter Straße abzubiegen. Hierbei streifte er den Pkw Audi in grau einer 52-jährigen aus Emden, die auf dem Fahrstreifen rechts daneben von der Kopernikusstraße geradeaus in Richtung Thüringer Straße fahren wollte. Am Pkw entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Uplengen

Bereits am 21.08.2025 gegen 13:35 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede-West. Ein 34-jähriger befuhr mit seinem Pkw Audi A4 in rot die A28 Richtungsfahrbahn Bremen auf dem Überholfahrstreifen. Ein sich von hinten annähernder weißer SUV überholte den Pkw des 34-jährigen rechts über den Hauptfahrstreifen. Dem SUV folgte ein weiterer Pkw, ein Seat Ibiza in weiß, der ebenfalls rechtsseitig überholte und beim Wechsel vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen den Audi touchierte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Seat Ibiza entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Pkw des 34-jährigen entstand Sachschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und/oder zum Unfallhergang geben können.

Leer - Brand

Am Donnerstag gegen 20:25 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter in der Straße Auf der Warf in Brand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr Bingum konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune verhindern.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell