POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.09.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Brand++
Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht
Emden
Gestern gegen 13:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kopernikusstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Kopernikusstraße nach links in die Larrelter Straße abzubiegen. Hierbei streifte er den Pkw Audi in grau einer 52-jährigen aus Emden, die auf dem Fahrstreifen rechts daneben von der Kopernikusstraße geradeaus in Richtung Thüringer Straße fahren wollte. Am Pkw entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.
Uplengen
Bereits am 21.08.2025 gegen 13:35 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede-West. Ein 34-jähriger befuhr mit seinem Pkw Audi A4 in rot die A28 Richtungsfahrbahn Bremen auf dem Überholfahrstreifen. Ein sich von hinten annähernder weißer SUV überholte den Pkw des 34-jährigen rechts über den Hauptfahrstreifen. Dem SUV folgte ein weiterer Pkw, ein Seat Ibiza in weiß, der ebenfalls rechtsseitig überholte und beim Wechsel vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen den Audi touchierte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Seat Ibiza entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Pkw des 34-jährigen entstand Sachschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und/oder zum Unfallhergang geben können.
Leer - Brand
Am Donnerstag gegen 20:25 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter in der Straße Auf der Warf in Brand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr Bingum konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune verhindern.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell