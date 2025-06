Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Streit wegen Pfandrückgabe eskaliert

Völlig daneben benahmen sich zwei Festzeltbesucher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Göppingen

Ulm (ots)

Kurz vor 1 Uhr informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Haupteingang des Festzeltes die Polizei. Sie hatten Schwierigkeiten mit zwei Männern, die trotz Zeltschluss noch Pfandgegenstände abgeben wollten. Die freundliche Bitte, doch am nächsten Tag das Pfand abzuholen, ignorierten die beiden komplett. Zwei Streifen des Polizeireviers Göppingen versuchten den Streit mit dem Sicherheitsdienst zu schlichten. Mit den Worten, dass es ihm egal sei, was die Polizei sage, versuchte ein 33jähriger an den Streifen und dem Sicherheitsdienst vorbei ins geschlossene Zelt zu gelangen. Mangels Alternative musste der Mann unter Anwendung von Zwang auf dem Boden abgelegt, mit Handschellen geschlossen und anschließend zum Dienstfahrzeug verbracht werden. Sein Begleiter, ein 30jähriger Mann mischte sich ebenfalls ins Geschehen ein. Auch er musste zu Boden gebracht und ebenfalls in Handschellen vom Zelt weggeführt werden. Unter dem Eindruck der angelegten Handschellen besannen sich beide schließlich eines Besseren. Die beiden Streithähne konnten ihrem 31jährigen Begleiter übergeben werden und machten sich auf nochmalige polizeiliche Ansprache doch noch auf den Heimweg. Statt in den Genuss ihres Pfandes zu kommen, erwartet nun beide eine Rechnung der Polizei wegen der Anwendung von unmittelbarem Zwang. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1052035)

