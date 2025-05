Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mehrere Brände

Gescher (ots)

Zu drei Bränden musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen in Gescher ausrücken. Nach bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen gibt es bei allen Bränden keine Hinweise auf Straftaten. Am Dienstagvormittag war am Esterner Grenzweg ein Einfamilienhaus in Vollbrand geraten. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Brandursache vermutlich um eine technische handelt. Das Haus ist unbewohnbar und einsturzgefährdet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300.000 Euro. In der Nacht zu Mittwoch geriet eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen in Brand. Das Feuer ging vermutlich von E-Bike Akkus aus, die sich entzündet hatten. Bei dem Brand verendete ein Pony. Ein weiteres Pferd konnte zunächst aus der Scheune flüchten. Inzwischen wurde es wieder eingefangen und musste gestern ebenfalls eingeschläfert werden. Der gesamte Sachschaden wird auf mehr als 120.000 Euro geschätzt. Am Mittwochabend musste die Feuerwehr zum Drosselweg in Gescher ausrücken. Dort war nach Flämmarbeiten eine Gartenhütte in Brand geraten. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Das Feuer beschädigte einen Zaun und eine weitere Hütte auf angrenzenden Grundstücken. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell