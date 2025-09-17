Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heiligendorf, Steinweg

16.09.2025, 13.00 Uhr bis 23.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagmittag und den späten Abendstunden in ein Einfamilienhaus im Steinweg im Wolfsburger Ortsteil Hattorf ein.

Nachdem sich die Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten sie die Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Mit vorgefundenem Schmuck verließen die Täter das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell