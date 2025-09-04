PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster angetroffen.

Lippe (ots)

Der 14-Jährige aus Bad Salzuflen konnte am Donnerstag wohlbehalten durch die Polizei gefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach ihm und bittet darum veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Teenagers zu löschen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren