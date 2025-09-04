POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster angetroffen.
Lippe (ots)
Der 14-Jährige aus Bad Salzuflen konnte am Donnerstag wohlbehalten durch die Polizei gefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach ihm und bittet darum veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Teenagers zu löschen.
