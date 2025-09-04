POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster angetroffen.

Lippe (ots) - Ein 17-Jähriger aus Lemgo wird vermisst. Zuletzt wurde er am 01.09.2025 in der Ilse-Bornemann-Straße gesehen. Eine Eigengefährdung aufgrund seines Autismus und einer Drogenabhängigkeit wird angenommen. Möglicherweise ist er mit dem Zug auf dem Weg nach Leipzig oder anderweitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Die Polizei bittet Medien und ...

