Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebe in Wipperfürth unterwegs

Wipperfürth (ots)

Am Freitag (18. Juli) stahlen Unbekannte zwischen 13:40 Uhr und 22:00 Uhr ein gelbes Pedelec der Marke Bulls, das mit einem Faltschloss vor einem Firmengebäude in der Straße "Klingsiepen" angekettet war. Das durchtrennte Faltschloss ließen die Diebe am Tatort zurück. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

