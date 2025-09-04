Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung - Jugendlicher vermisst.

Lippe (ots)

Seit Donnerstagmorgen (04.09.2025) wird ein 14-jähriger Junge aus Bad Salzuflen vermisst. Er wurde zuletzt am Mittwochabend (03.09.2025) gegen 22:15 Uhr in der Mittelstraße in Bad Salzuflen gesehen. Eine Eigengefährdung ist nicht ausgeschlossen.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Teenager. Ein Bild des Vermissten und die Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/179514

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090 oder unter 110 an jede andere Polizeidienststelle.

