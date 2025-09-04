PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lemgo. Mehrere E-Scooter an Schule gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag (29.08. - 02.09.2025) wurden drei E-Scooter an der Realschule Lemgo in der Kleiststraße entwendet. Die Täter schlugen in allen Fällen während der Schulzeit zu. Die E-Scooter standen jeweils verschlossen Fahrradabstellbereich auf dem Schulhof.

Wer in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

