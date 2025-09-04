POL-LIP: Lügde. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots) - Auf der Homeiener Straße kam es am Dienstagnachmittag (02.09.2025) gegen 14.30 Uhr in einem Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Ein 65-Jähriger aus Dörentrup fuhr auf seiner Suzuki in Richtung Niedermeien. In einer Kurve geriet er nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo ein 68-jähriger Honda-Fahrer aus Werther in Richtung Hillentrup unterwegs war. ...

mehr