POL-LIP: Lügde. In Wohnung eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen 21 und 22 Uhr am Mittwochabend (03.09.2025) drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Vorderen Straße ein. Sie beschädigten eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
