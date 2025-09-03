Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Gefährdung durch Gegenstände auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (03.09.2025) gegen 1.45 Uhr entdeckte ein Streifenwagen-Team während der Fahrt zu einem Einsatzort auf der Straße Oelentrup diverse Gegenstände auf der Fahrbahn. Neben Wohnungstüren, Teppichen und Gardinen lagen unter anderem auch Holzbretter mit Nägeln über eine längere Strecke verteilt auf der Straße, so dass eine Gefährdung für den Straßenverkehr bestand. Die Gegenstände wurden beseitigt. Wer sie auf der Fahrbahn hinterlassen hat, ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat sucht daher Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise geben können. Auch Verkehrsteilnehmende, die gegebenenfalls auf dieser Strecke geschädigt wurden, melden sich bitte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell