PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Motorräder frontal zusammengestoßen.

Lippe (ots)

Auf der Homeiener Straße kam es am Dienstagnachmittag (02.09.2025) gegen 14.30 Uhr in einem Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Ein 65-Jähriger aus Dörentrup fuhr auf seiner Suzuki in Richtung Niedermeien. In einer Kurve geriet er nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo ein 68-jähriger Honda-Fahrer aus Werther in Richtung Hillentrup unterwegs war. Beide Motorräder kollidierten frontal miteinander. Der Suzuki-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Klinikum. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt. An den beiden Krafträdern entstand ein Schaden von geschätzten 6.500 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 10:29

    POL-LIP: Blomberg. Freischneider von Ladefläche entwendet.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmittag (02.09.2025) zwischen 12 und 13.45 Uhr nutzten Diebe die Gelegenheit, um in der Schiederstraße von der Ladefläche eines abgestellten VW Transporters einen ungesicherten Freischneider der Marke "Stihl" zu entwenden, während der Firmenmitarbeiter in der Nähe arbeitete. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Mercedes aufgebrochen - Werkzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Ein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes in der Erikastraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (01./02.09.2025) von unbekannten Dieben aufgebrochen. Sie beschädigten eine Scheibe, um aus dem Wagen einen Werkzeugkoffer sowie einen Akku-Bohrer der Marke "Stihl" zu stehlen. Zeugenhinweise zum Diebstahl richten Sie bitte telefonisch unter (05231) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren