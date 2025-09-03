Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Motorräder frontal zusammengestoßen.

Lippe (ots)

Auf der Homeiener Straße kam es am Dienstagnachmittag (02.09.2025) gegen 14.30 Uhr in einem Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Ein 65-Jähriger aus Dörentrup fuhr auf seiner Suzuki in Richtung Niedermeien. In einer Kurve geriet er nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo ein 68-jähriger Honda-Fahrer aus Werther in Richtung Hillentrup unterwegs war. Beide Motorräder kollidierten frontal miteinander. Der Suzuki-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Klinikum. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt. An den beiden Krafträdern entstand ein Schaden von geschätzten 6.500 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn.

