Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Müllcontainer auf Tankstellengelände in Brand geraten.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße brannten am Mittwoch (03.09.2025) gegen 0.30 Uhr mehrere Müllcontainer auf einem Tankstellengelände. Aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer und wählten den Notruf. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Neben drei zerstörten Müllcontainern wurden auch eine Rückwand und eine Hecke von einem angrenzenden Wohnhaus beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Wie der Brand entstanden ist, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

