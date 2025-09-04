Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025) überfielen zwei Unbekannte eine Tankstelle in der Bielefelder Straße. Gegen 21:15 Uhr betraten ein Täter und eine Täterin mit OP-Masken maskiert die Tankstelle. Unter Vorhalt einer Waffe forderte der Mann die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Die Täterin entnahm das Geld, einen niedrigen dreistelliger Betrag, bevor sie in Richtung Paul-Schneider-Straße flohen. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Die beiden Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben: beide jugendlich bis heranwachsend und schlank. Der Mann hatte einen dunkleren Hauttyp und war bekleidet mit einer beigen Hose, weißen Schuhen und Basecap, Handschuhen und Kapuzenjacke in schwarz. Die Frau war dunkel bekleidet und hatte eine Kapuze, ihre Schuhe waren ebenfalls weiß.

Ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Überfällen auf die Tankstelle im Mai und August 2025 ist möglich. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell