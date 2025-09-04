Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (03.09.2025) kollidierten zwei entgegenkommende Autos auf der Blomberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 85-Jährige in ihrer schwarzen Mercedes C-Klasse Richtung Diestelbruch, als sie aus bislang unbekanntem Grund mit dem entgegenkommenden schwarzen Skoda Citigo einer 59-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Blomberger Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Die Feuerwehr beseitigte ausgetretene Flüssigkeiten von der Fahrbahn.

Wer Hinweise auf den Unfallhergang geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell