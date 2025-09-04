Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher randalieren in Eisdiele.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Freitag und Mittwoch (28.08. - 03.09.2025) in eine Eisdiele in der Langen Straße ein. Sie beschädigten und beschmierten das Interieur mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt über 3000 Euro. Außerdem stahlen sie eine Kaffeemaschine der Marke Philips im Wert von etwa 500 Euro. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann oder andere Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

