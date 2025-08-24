Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250824-1: Betrunkener Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht und flüchtet

Hürth (ots)

Am späten Samstagabend (23.08.) gegen 23:00 Uhr kollidiert ein Opel-Fahrer mit einem Baum sowie einer Mauer und verletzt sich dabei leicht.

Ein 33-jähriger Hürther befuhr im Bereich des Weiler Berrenrath einen asphaltierten Feldweg. Mit ihm befand sich ein 18-jähriger Beifahrer im Fahrzeug.

Der Fahrzeugführer verlor an der Unfallstelle die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von dem Feldweg ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Durch die Kollision schleuderte das Fahrzeug rückwärts gegen eine Mauer, beschädigte diese und kam anschließend quer zum Feldweg zum Stehen.

Die beiden Fahrzeuginsassen entfernten sich anschließend fußläufig vom Unfallort. Der Unfallverursacher stürzte dabei und konnte seine Flucht anschließend nicht mehr fortsetzen. Polizeibeamte konnten ihn in der Nähe des Unfallortes antreffen. Ebenfalls trafen sie den Beifahrer im Rahmen der Fahndung im Nahbereich an.

Beide Personen waren leicht verletzt. Nach rettungsdienstlicher Versorgung wurde der Beifahrer vor Ort entlassen. Ein Rettungswagen transportierte den Unfallverursacher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine starke Alkoholisierung fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Krankenhaus entnommen.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sicherten Spuren. Das erheblich beschädigte Auto stellten die Polizisten zur Eigentumssicherung sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell