Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250822-2: Mutmaßlicher Dieb gestoppt

Frechen (ots)

Aufmerksame Zeugen hielten Verdächtigen fest

In Frechen soll ein Mann (21) am Donnerstagabend (21. August) versucht haben die Scheibe eines Autos herunterzudrücken. Der Geschädigte und ein Zeuge stoppen den Verdächtigen, hielten ihn fest und alarmierten die Polizei.

Gegen 20 Uhr soll der 21-Jährige versucht haben die Seitenscheibe eines Mercedes auf dem Parkplatz "An der Synagoge" herunterzudrücken. Der Geschädigte und ein Zeuge sollen sich wenige Meter entfernt an einem Spielplatz aufgehalten haben und seien zu dem angegangenen Wagen gelaufen, als sie den Unbekannten an dem Auto erblickten. Der Verdächtige sei losgerannt. Auf dem Platz der Deutschen Einheit stoppten die beiden Männer den Flüchtigen und alarmierten die Polizei.

Beamte nahmen den Sachverhalt auf und dokumentierten spuren. Ein Atemalkoholvortest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wer von mehr als 1 Promille. Da der Tatverdächtige keine Dokumente bei sich trug, brachten die Polizisten ihn zwecks Identitätsfeststellung zur Wache. Sie erhoben eine Sicherheitsleistung, da der nunmehr Beschuldigte keinen festen Wohnsitz hat. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

