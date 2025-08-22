PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250822-1: Unbekannte hebelten Terrassentür auf

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die am Donnerstagvormittag (21. August) in ein Einfamilienhaus in Kerpen-Türnich eingebrochen sein sollen.

Nach Angaben einer Geschädigten habe diese um 9 Uhr das Haus an der Ursfelder Straße verlassen. Als sie nach eine Stunde zurückgekehrt sei, habe sie beim Öffnen der Haustür eine dahinter platzierte Vase umgestoßen. Das Geräusch der umfallenden Vase soll mögliche Täter im Haus warnen. Im weiteren Verlauf habe die Dame festgestellt, dass die Terrassentür offen gestanden habe und etliche Schränke und Schubladen durchwühlt worden sein. Sie verständigte umgehend die Polizei über den Notruf.

Die Beamten stellten am Tatort mehrere Hebelspuren an einer Terrassentür fest. Sie nahmen die Aussage der Geschädigten auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamten sicherten Spuren am Tatort.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

