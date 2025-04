Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Autofahrerin und Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmittag kollidierten im Stadtteil Bergheim eine 49-jährige Autofahrerin mit einem 21-jährigen Radfahrer.

Die Autofahrerin war gegen 12 Uhr auf der Blücherstraße unterwegs und wollte nach rechts in den Czernyring einbiegen, wo sie, ersten Unfallermittlungen zufolge, den Radfahrer übersah und mit diesem zusammenstieß. Der Radfahrer war zu dem Zeitpunkt auf dem Fahrradstreifen an der Kreuzung Czernyring/Blücherstraße in Richtung Bergheimerstraße unterwegs, als er von dem Audi der 49-Jährigen erfasst und auf die Motorhaube gestürzt war. Hierdurch erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen, wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Auto blieb weiterhin fahrbereit, sodass die 49-Jährige ihre Fahrt anschließend fortsetzen konnte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell