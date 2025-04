Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 18-Jähriger randaliert und warf Steine auf Autos

Wesel (ots)

Ein 18-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag mehrere Straftaten in der Jahnstraße begangen und ist anschließend in ein Spezialkrankenhaus in Dinslaken zwangseingewiesen worden.

Gegen 17:40 Uhr warf der Mann aus Nigeria mehrere Steine gegen zwei Autos, die auf einem Parkplatz an der Einmündung Jahnstraße/Kurt-Kräcker-Straße parkten.

Weiter sprang der Mann in der Nähe auf einer Mülltonne herum und riss sämtliche Plakate von einer Litfaßsäule ab. Als er in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Jahnstraße flüchtete, hat der 18-Jährige zudem die Wohnungstür seines Nachbarn eingetreten.

Die Polizeibeamten konnten den Mann in seiner Wohnung antreffen und nahmen ihn mit zur Polizeiwache Nord in Wesel. Der Mann wirkte abwesend und redete teilweise ohne Zusammenhang.

Ein Arzt und das Ordnungsamt wiesen den 18-Jährigen in ein Krankenhaus nach Dinslaken zwangsweise ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell