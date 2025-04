Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Randalierer verletzt zwei Polizeibeamte

Wesel (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, randalierte ein 27-jähriger Mann in einer Wohnung auf der Goldstraße in der Weseler Innenstadt.

Nachdem die eingesetzten Beamten die Wohnungstür des Mannes geöffnet hatten griff der 27-Jährige sie mit einem Hammer an.

Die Polizeibeamten setzten dabei das Reizstoffsprühgerät ein und drohten den Schusswaffengebrauch an. Mit Verstärkungskräften konnte der Mann zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Bei der Ingewahrsamnahme und beim Transport zur Polizeiwache Nord leistete er weiterhin erheblichen Widerstand und spuckte die eingesetzten Polizeibeamten an.

Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel. Er stand zudem erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Durch die Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffe wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Die Ermittlungen dauern an.

