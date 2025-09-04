Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Kreis Lippe. E-Bike gefunden - Wem gehört es?

Lippe (ots)

Am 21.08.2025 wurde in Lemgo vor einer leerstehenden Lagerhalle ein E-Bike der Marke Cysum unverschlossen aufgefunden, nachdem es dort schon etwa drei Tage stand.

Es ist nicht auszuschließen, dass es aus einem Diebstahl stammt. Wem gehört das Rad? Der Besitzer oder die Besitzerin des E-Bikes meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

