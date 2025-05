Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 14.05.2025 zwischen 07:30 Uhr und 7:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Rodenberger Allee Höhe der Hausnummer 2B in Bad Nenndorf vermutlich beim Ausparken das ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeug des 27- jährigen Geschädigten aus Bad Nenndorf und entfernte sich vom Unfallort. Am abgeparkten Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 EUR. Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 zu melden.

