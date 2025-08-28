PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Balkonkraftwerk-Batterie

Rinteln (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, dem 26.08.2025, 20 Uhr, auf den darauffolgenden Mittwoch, 07:30 Uhr, kam es in der Kleingartenkolonie an der Ostertorstraße in Rinteln zu dem Diebstahl einer Balkonkraft-Batterie.

Die unbekannte Täterschaft drang hierzu in die umfriedete Gartenlaube eines 58-jährigen Rintelners ein und entwendete dort die Batterie.

Der entstandene Schaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

