Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Balkonkraftwerk-Batterie

Rinteln (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, dem 26.08.2025, 20 Uhr, auf den darauffolgenden Mittwoch, 07:30 Uhr, kam es in der Kleingartenkolonie an der Ostertorstraße in Rinteln zu dem Diebstahl einer Balkonkraft-Batterie.

Die unbekannte Täterschaft drang hierzu in die umfriedete Gartenlaube eines 58-jährigen Rintelners ein und entwendete dort die Batterie.

Der entstandene Schaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

