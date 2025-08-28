Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferkabeln

Leese (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, dem 26.08.2025, 18 Uhr, bis Mittwoch, 08 Uhr, kam es auf dem Gelände des Kies- und Sandwerks Leese zu dem Diebstahl mehrerer hundert Meter Kupferkabel.

Die unbekannte Täterschaft durchtrennte die Kabel von einem Förderband.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761 90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell