Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Mofafahrer unter Alkoholeinfluss
Rinteln (ots)
(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Rinteln gegen 19:40 Uhr einen Mofafahrer auf dem Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln.
Ein freiwilliger Alkoholtest bei dem 67-Jährigen aus Rinteln ergab einen wert von 1,52 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.
