Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch bei der Lebenshilfe

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, dem 26.08.2025, 16 Uhr, auf den folgenden Mittwoch, 07 Uhr, wurden auf dem Gelände der Lebenshilfe Nienburg vier Edelstahlkisten aufgebrochen, die sich auf den offenen Ladeflächen von dienstlich genutzten Fahrzeugen befanden.

Ferner kam es zu einem Einbruch in eine Garage. Aus dieser wurden diverse Gartenutensilien entwendet.

Die genaue Schadenssumme ist bislang unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell