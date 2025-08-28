PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch bei der Lebenshilfe

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, dem 26.08.2025, 16 Uhr, auf den folgenden Mittwoch, 07 Uhr, wurden auf dem Gelände der Lebenshilfe Nienburg vier Edelstahlkisten aufgebrochen, die sich auf den offenen Ladeflächen von dienstlich genutzten Fahrzeugen befanden.

Ferner kam es zu einem Einbruch in eine Garage. Aus dieser wurden diverse Gartenutensilien entwendet.

Die genaue Schadenssumme ist bislang unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

