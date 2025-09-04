Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Leipzig. Öffentlichkeitsfahndung - Jugendlicher vermisst.

Lippe (ots)

Ein 17-Jähriger aus Lemgo wird vermisst. Zuletzt wurde er am 01.09.2025 in der Ilse-Bornemann-Straße gesehen. Eine Eigengefährdung aufgrund seines Autismus und einer Drogenabhängigkeit wird angenommen. Möglicherweise ist er mit dem Zug auf dem Weg nach Leipzig oder anderweitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Teenager. Ein Bild des Vermissten und die Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/179536

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090 oder unter 110 an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell