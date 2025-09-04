PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Leipzig. Öffentlichkeitsfahndung - Jugendlicher vermisst.

Lippe (ots)

Ein 17-Jähriger aus Lemgo wird vermisst. Zuletzt wurde er am 01.09.2025 in der Ilse-Bornemann-Straße gesehen. Eine Eigengefährdung aufgrund seines Autismus und einer Drogenabhängigkeit wird angenommen. Möglicherweise ist er mit dem Zug auf dem Weg nach Leipzig oder anderweitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Teenager. Ein Bild des Vermissten und die Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/179536

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090 oder unter 110 an jede andere Polizeidienststelle.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:10

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung - Jugendlicher vermisst.

    Lippe (ots) - Seit Donnerstagmorgen (04.09.2025) wird ein 14-jähriger Junge aus Bad Salzuflen vermisst. Er wurde zuletzt am Mittwochabend (03.09.2025) gegen 22:15 Uhr in der Mittelstraße in Bad Salzuflen gesehen. Eine Eigengefährdung ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Teenager. Ein Bild des ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:33

    POL-LIP: Lemgo. Mehrere E-Scooter an Schule gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitag und Dienstag (29.08. - 02.09.2025) wurden drei E-Scooter an der Realschule Lemgo in der Kleiststraße entwendet. Die Täter schlugen in allen Fällen während der Schulzeit zu. Die E-Scooter standen jeweils verschlossen Fahrradabstellbereich auf dem Schulhof. Wer in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren