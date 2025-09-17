Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Schulzen Hof

17.09.2025, 02.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk in der Straße Schulzen Hof im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben ein und entwendeten Tabakware und Bargeld.

Gegen 02.30 Uhr wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, bemerkte sie, wie mehrere unbekannte Personen aus dem Kiosk kamen und mit einem Pkw unbekannten Herstellers flüchteten.

Bei der Spurensicherung stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter eine Schachtabdeckung in die Glastür des Kiosks geworfen hatten und so in die Räumlichkeiten gelangen konnten. Nachdem die Täter Tabakwaren und Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten sie in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen gegen 02.30 Uhr im Bereich des Tatortes ein schnell fahrender Pkw aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

