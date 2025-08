Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall: 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt - 2508011

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Montag, 4. August 2025, kam in Mettmann eine 19-jährige Autofahrerin in einer Kurve von der Straße ab. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:05 Uhr befuhr die 19-jährige Mettmannerin mit ihrem Ford Fiesta die Talstraße in Richtung Mettmann. Nach eigenen Angaben kam sie in der Linkskurve in Höhe der Überführung Südring auf der nassen Straße ins Schleudern. Sie kam rechts von der Straße ab und stürzte mit dem Auto ein ungefähr fünf Meter tiefes Gefälle hinab.

Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

