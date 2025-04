Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Lennestadt (ots)

Lennestadt. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 26.04.2025 gegen 19:05 Uhr im Bereich "Mescheder Straße/ Burbecker Straße" in Lennestadt- Oberelspe. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 33 jähriger Pkw Fahrer die Bundesstraße 55 aus Lennestadt- Oedingen kommend in Fahrtrichtung Lennestadt- Elspe. In Höhe des Einmüdungsbereichs Burbecker Straße beabsichtigte er scheinbar nach links abzubiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache, zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad, welches mit zwei Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden der 19 jährige Fahrer des Kleinkradtrades, sowie seine 12 jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Die Mitfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt.

