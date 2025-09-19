Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sechs aufgebrochene Staubsaugerautomaten - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

16.09.2025, 03.53 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Viehtrift

16.09.2025, 04.13 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Hinterm Hagen

16.09.2025, 04.20 Uhr

Wolfsburg, Ehmen, Mörser Straße

15.09.2025, 18.10 bis 16.09.2025, 07.30 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Westerlinge

15.09.2025, 16.00 bis 16.09.2025, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag einen Staubsaugerautomaten im Wolfsburger Stadtteil Laagberg und fünf Automaten in Fallersleben und in Ehmen auf. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst verständigte der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Straße Viehtrift die Polizei, nachdem er den aufgebrochenen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände entdeckt hatte.

Im Laufe des Tages meldeten auch Mitarbeiter von Tankstellen in der Breslauer Straße, Hinterm Hagen, Mörser Straße und Westerlinge aufgebrochene Staubsaugerautomaten. Auch hier hatten unbekannte Täter gewaltsam die Automaten geöffnet und das darin befindliche Kleingeld entwendet.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Die Ermittler gehen von Tatzusammenhängen aus.

Im Zusammenhang mit der Tat in der Breslauer Straße ist ein silberfarbener VW Polo, älteres Modell, besetzt mit drei unbekannten Personen aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw oder Angaben zu sonstigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell