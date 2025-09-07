Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Taxifahrt nicht bezahlt

Suhl (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter bestieg am 05.09.2025 gegen 09:15 Uhr ein Taxi am Herrenteich in Suhl und ließ sich zum Klinikum Suhl in die Albert-Schweitzer-Straße befördern. Als der Zielort erreicht wird, öffnet der Täter die Fahrzeugtür und flüchtet aus dem Taxi ohne die Fahrt zu bezahlen. Der Täter wurde durch den Taxifahrer wie folgt beschrieben:

1,75m, ca. 30 Jahre, osteuropäisch, Tätowierungen an beiden Armen, dunkelblonde kurze Haare, gepflegter Oberlippen- und Kinnbart, zudem trug er eine graue Anglerweste.

Hinweise die zur Identifizierung des Täters führen richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0232910/2025 an den Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell