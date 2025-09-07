PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung

Suhl (ots)

In der Nacht vom 06.09.2025 zum 07.09.2025 gegen 00:30 Uhr, ereignete sich in der Suhler Stadelstraße eine Körperverletzung zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes. Der Geschädigte wurde durch vier unbekannte männliche Personen geschlagen und getreten, weil er aus Sicht der Täter offenbar Anhänger eines verfeindeten Fußballvereins war. Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf und musste medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0233367/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

